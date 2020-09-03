Контрактника из ХМАО, пожаловавшегося на избиение, изолировали

Контрактник находится на полигоне в Чебаркуле Фото: Анна Майорова © URA.RU

Контрактник Берн Фридрих из 228-го мотострелкового полка, дислоцированного в Екатеринбурге, ранее жаловавшийся на избиение, оказался в изоляции. У него отняли телефон и лишили связи с внешним миром. Об этом рассказал URA.RU сам солдат, изыскав возможность связаться с редакцией. По словам солдата, он находится на полигоне в Чебаркуле, где пробудет еще до 7 сентября.

«У меня отобрали телефон, изолировали от внешнего мира, но все же спустя несколько дней я нашел возможность связаться. Командование уговаривает отказаться от показаний, что меня били и вымогали деньги, что зря обратился к журналистам, они меня только выставляют в дурном свете, подставляют, но я держусь, от своих слов не отказываюсь», — заявил Берн Фридрих.

Ранее URA.RU сообщало, что в редакцию за помощью обратился 19-летний уроженец Ханты-Мансийска Берн Фридрих, который служит по контракту в 228-м мотострелковом полку, дислоцированном в 32-м военном городе Екатеринбурга. Солдат сообщил о притеснениях, которым он подвергается со стороны сержанта Мамедова. Со слов Берна, сержант его бьет, вымогает деньги. Так же солдат сообщил, сто сержант угрозами заставляет солдат участвовать в краже сухпайков, которые машинами вывозят за пределы части на продажу.

«Вызывает недоумение тот факт, почему военнослужащий обращается в СМИ, а не в порядке, определенном общевоинским уставом. Любой военнослужащий обо всех нарушениях в отношении себя обязан доложить непосредственному командиру (начальнику), а также в правоохранительные органы, телефоны которых представлены на информационных стендах в каждой воинской части, в том числе и на полигонах. В соответствии с требованиями правовых актов Министерства обороны Российской Федерации в каждой воинской части разработан регламент, в котором на территории воинской части устанавливаются ограничения использования мобильных устройств с мультимедийными возможностями. Информация об ограничении перемещения военнослужащего не соответствует действительности, он выполняет свои должностные обязанности в составе штатного подразделения в местах проведения полевого выхода в соответствии с планом боевой подготовки воинской части», — прокомментировали URA.RU в командовании Екатеринбургского гарнизона.

Контрактник заявил, что его уговаривают отказаться от своих слов Фото: Берн Фридрих