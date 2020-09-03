Минздрав: школьников будут первыми прививать от COVID-19

Школьники вошли в приоритетную группу граждан, которых будут прививать от коронавируса. Об этом говорится в новых рекомендациях Минздрава РФ.
В список министерства здравоохранения России вошли девять категорий граждан:
- школьники и студенты,
- сотрудники медицинских организаций,
- работники образовательных учреждений,
- сотрудники полиции,
- призывники,
- служащие соцзащиты населения,
- работники торговли,
- сотрудники общественного транспорта,
- работники предприятий общественного питания, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и прочих организаций, чья работа связана с большим количеством контактов с людьми.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в этом году школьникам не будут ставить прививки от коронавируса. При этом вакцинация будет обязательна для педагогов старшего возраста. Он рассказал, что вакцинацию планируют начать уже в ноябре—декабре текущего года, пишет агентство Nation News. Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко отметил, что школьных учителей не будут принуждать ставить прививки от коронавируса.
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