Минздрав: школьников будут первыми прививать от COVID-19

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Школа в поселке Боровский, где случился конфликт учеников с учителем. Тюмень, школьники, школа, перемена, бегут
Ученики школ одни из первых получат прививки от коронавируса Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Школьники вошли в приоритетную группу граждан, которых будут прививать от коронавируса. Об этом говорится в новых рекомендациях Минздрава РФ.

В список министерства здравоохранения России вошли девять категорий граждан:

  • школьники и студенты,
  • сотрудники медицинских организаций,
  • работники образовательных учреждений,
  • сотрудники полиции,
  • призывники,
  • служащие соцзащиты населения,
  • работники торговли,
  • сотрудники общественного транспорта,
  • работники предприятий общественного питания, гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и прочих организаций, чья работа связана с большим количеством контактов с людьми.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в этом году школьникам не будут ставить прививки от коронавируса. При этом вакцинация будет обязательна для педагогов старшего возраста. Он рассказал, что вакцинацию планируют начать уже в ноябре—декабре текущего года, пишет агентство Nation News. Директор департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Евгений Семченко отметил, что школьных учителей не будут принуждать ставить прививки от коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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