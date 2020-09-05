Мирные протесты идут в Беларуси с 9 августа Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Студенты и преподаватели минских вузов вышли на акцию протеста, чтобы поддержать коллег из Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), где накануне арестовали пятерых студентов. Силовики задерживают участников мирной демонстрации.

«У здания МГЛУ собрались несколько сотен человек, бусы с силовиками ездят вокруг оцепивших университет студентов. Возле других вузов уже задержаны несколько активистов», — передает «Подъем».

На опубликованных СМИ кадрах видно, что собравшиеся держат плакаты и бело-красные флаги. Участники акций скандируют «Жыве, Беларусь», их поддерживают проезжающие мимо автомобили. По некоторым данным, в акции у лингвистического университета собралось около 200 человек.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, с момента опубликования официальных результатов выборов президента. Силовики разгоняли акции, открывая огонь по протестующим, напоминает «Национальная служба новостей». В некоторые дни на демонстрациях собиралось около 500 тысяч человек.

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