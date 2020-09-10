Советник Минобороны РФ задержан по делу о взятке

Военные следователи задержали советника отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следователи задержали Ликучева в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере», — цитирует ТАСС источника. По его словам, с задержанным советником проводят необходимые следственные действия.
Источник агентства не стал комментировать детали дела. Но в пресс-службе Басманного суда Москвы изданию рассказали, что Ликучев арестован до 8 ноября.
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