Советник Минобороны РФ задержан по делу о взятке

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С задержанным советником проводят следственные действия Фото: Анна Майорова © URA.RU

Военные следователи задержали советника отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи задержали Ликучева в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере», — цитирует ТАСС источника. По его словам, с задержанным советником проводят необходимые следственные действия.

Источник агентства не стал комментировать детали дела. Но в пресс-службе Басманного суда Москвы изданию рассказали, что Ликучев арестован до 8 ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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