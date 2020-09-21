21 сентября 2020

СМИ: актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшего в ДТП пассажира доставили в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.

«Он находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса», — сообщает издание «Подъем» со ссылкой на источник. ДТП, как отмечается, произошло 21 сентября около 9 утра на 61-м километре дороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».

Подтверждений этой информации нет. В фан-группе Жулина во «ВКонтакте» несколько сообщений с соболезнованиями появились еще днем. Кроме того, местные СМИ 21 сентября сообщали о серьезном ДТП со смертельным исходом на 61 километре указанной автодороги. «ВГТРК Владимир» со ссылкой на местное управление МВД сообщило, что в аварии погиб водитель Renault 1977 года рождения. Пассажир кроссовера госпитализирован.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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