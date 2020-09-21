СМИ: актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Актер Дмитрий Жулин погиб в ДТП во Владимирской области. Об этом журналистам рассказал источник в правоохранительных органах.
«Он находился за рулем автомобиля Renault Duster и нарушил ПДД, не предоставив преимущество водителю маршрутного автобуса», — сообщает издание «Подъем» со ссылкой на источник. ДТП, как отмечается, произошло 21 сентября около 9 утра на 61-м километре дороги «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».
Подтверждений этой информации нет. В фан-группе Жулина во «ВКонтакте» несколько сообщений с соболезнованиями появились еще днем. Кроме того, местные СМИ 21 сентября сообщали о серьезном ДТП со смертельным исходом на 61 километре указанной автодороги. «ВГТРК Владимир» со ссылкой на местное управление МВД сообщило, что в аварии погиб водитель Renault 1977 года рождения. Пассажир кроссовера госпитализирован.
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