Российская телеведущая Яна Рудковская выложила в Instagram не обработанное фото с юмористом Максимом Галкиным. Девушка объяснила, что снимок пришлось опубликовать по просьбе Галкина.
«Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даем (выкладывала при нем)! Мы, такие как есть, кстати, еще ничего», — комментирует Рудковская в своем профиле в Instagram.
Артистка уточнила, что селфи сделано на дне рождения их общего с Галкиным друга. На момент публикации под фото поклонники Рудковской поставили более 37,5 тысяч лайков.
Около года назад из-за угроз сыну Яны Рудковской Саше Плющенко полиции пришлось возбудить уголовное дело, напоминает
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