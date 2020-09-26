26 сентября 2020

Рудковская опубликовала селфи с Галкиным без фотошопа. «Какие есть»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Страница Яны Рудковской в Instagram. Екатеринбург, рудковская яна
Артисты сфотографировались на дне рождения друга Фото: страница Яны Рудковской в Instagram @rudkovskayaofficial

Российская телеведущая Яна Рудковская выложила в Instagram не обработанное фото с юмористом Максимом Галкиным. Девушка объяснила, что снимок пришлось опубликовать по просьбе Галкина.

«Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даем (выкладывала при нем)! Мы, такие как есть, кстати, еще ничего», — комментирует Рудковская в своем профиле в Instagram.

Артистка уточнила, что селфи сделано на дне рождения их общего с Галкиным друга. На момент публикации под фото поклонники Рудковской поставили более 37,5 тысяч лайков.

Около года назад из-за угроз сыну Яны Рудковской Саше Плющенко полиции пришлось возбудить уголовное дело, напоминает RNS. Неизвестный обещал убить мальчика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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