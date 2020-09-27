Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Facebook во влиянии на президентские выборы в США
В Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном — в Белоруссии подавили массовый протест — МИД РФ выступил против США — эксперты посчитали количество ВИЧ-инфицированных — Путин проведет совещание Госсовета. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 26—27 сентября — в обзоре URA.RU:
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о начале военных действий в Карабахе. Он заявил, о том, что вооруженные силы противника атакуют в направлении Нагорного Карабаха.
- Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил в республике военное положение.
- Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео с места боевых действий в районе Нагорного Карабаха.
- В тоже время, российских туристов из противоборствующих стран могут эвакуировать на родину. Этим с URA.RU поделился генеральный директор Клуба защиты прав туриста Дмитрий Давыденко.
- Позднее, парламент Азербайджана ввел военное положение в стране.
В Белоруссии заблокировали протестную акцию
- В Минске к Дворцу независимости стянули машины силовиков для предотвращения выступлений оппозиционных сил.
- По сообщениям МВД Белоруссии, против митингующих силовики начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
МИД России обвинил США
- По мнению представителя российского МИДа Марии Захаровой, в преддверии выборов президента США компания Facebook удаляет российские аккаунты для формирования общественного мнения и создает почву для обвинений в адрес России.
Госсовет России примет решение по нацпроектам
- Владимир Путин 28 сентября проведет заседание президиума Госсовета, на котором обсудят реализацию нацпроектов.
В России повысят стоимость газа и электричества
- С будущего года в России будут повышены тарифы на электричество и газ. В среднем, цена на энергоносители повысится на 3,2%.
Число ВИЧ-инфицированных в России выросло
- В России выявили самое большое число новых случаев инфицирования и смертей от ВИЧ за пять прошедших лет. По мнению академика РАН Вадима Покровского, ситуация с ВИЧ в стране продолжает ухудшаться.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.