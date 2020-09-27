Самое важное в России и в мире на 26—27 сентября. Армения и Азербайджан начали войну, в РФ поднимется цена на электричество

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Медиа-форум
Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Facebook во влиянии на президентские выборы в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нагорном Карабахе обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном — в Белоруссии подавили массовый протест — МИД РФ выступил против США — эксперты посчитали количество ВИЧ-инфицированных — Путин проведет совещание Госсовета. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 26—27 сентября — в обзоре URA.RU:

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

В Белоруссии заблокировали протестную акцию

МИД России обвинил США

  • По мнению представителя российского МИДа Марии Захаровой, в преддверии выборов президента США компания Facebook удаляет российские аккаунты для формирования общественного мнения и создает почву для обвинений в адрес России.

Госсовет России примет решение по нацпроектам

В России повысят стоимость газа и электричества

Число ВИЧ-инфицированных в России выросло

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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