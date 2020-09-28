В России могут исчезнуть кредитки

Кредитные карты станут невыгодны банкам, если новый законопроект примут без доработок Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за нового законопроекта «О потребительском кредите», который предлагает наказывать банки за «навязанные услуги», в России могут исчезнуть кредитные карты. Это связано с тем, что после принятия закона большая доля операций по ним может попасть под определение «навязанных услуг», опасается Ассоциация банков России (АБР).

«Потребитель может не только брать в долг у банка, но и переводить с кредитки средства или снимать наличные, как правило, с комиссией. Законопроект в текущей формулировке может создать риск „признания дополнительных услуг по карте незаконными“», — цитирует письмо АБР телеканал 360.

Больше всего банки беспокоятся за кредитные карты и карты с овердрафтом (кредитки для организаций и предприятий). Уже сейчас есть примеры, когда Роспотребнадзор оценивает такие комиссии и дополнительные услуги как навязанные.

При принятии законопроекта в нынешнем виде каждый клиент сможет взыскать с банка стоимость таких «навязанных услуг» в двойном размере. Уже сейчас документ принят Госдумой в первом чтении. При полном принятии документа банки потерпят большие убытки, которые могут оказаться необоснованными. Тогда они начнут отказываться от выдачи кредиток в пользу кредитов наличными.

Комитет Гомдумы по финансовому рынку пообещал усовершенствовать будущий закон, учитывая интересы банков. Минфин также принял во внимание мнение кредиторов, сообщает РБК.