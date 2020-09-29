Шойгу объявил о полном разгроме ИГИЛ в Сирии

Военная операция России против террористов в Сирии была необходима. Она позволила сохранить государственность страны и окончательно разгромить ИГИЛ [запрещенная в России террористическая группировка]. Об этом говорится в статье министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«„Исламское государство“ в Сирии перестало существовать, ни один террорист не проник в Россию. Порой в идущих по сей день обсуждениях возникает вопрос: а правильно ли Россия сделала, взявшись за выполнение той непростой задачи? Но всякий раз можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным. Что мы имеем на сегодня? Главное — ИГИЛ окончательно разгромлена», — говорится в статье Шойгу, опубликованной к 5-летию операции РФ в Сирии в газете «Красная звезда».
Активная фаза войны продолжалась 804 дня, с 30 сентября 2015 года по 11 декабря 2017-го. К началу операции, отмечает министр, террористы взяли под контроль уже 79% территории Сирии и продолжали повсеместное наступление на правительственные войска. Такое положение дел угрожало государственности Сирии и всему миру, включая Россию, поскольку террористическая организация планировала навязать свои порядки «всему человечеству».
«По результатам ударов авиации и крылатых ракет было уничтожено 133 542 объекта террористов, в том числе 400 заводов по незаконной переработке нефти и 4100 топливозаправщиков. Ликвидировано 865 главарей бандформирований и более 133 тысяч боевиков», — говорится в статье Шойгу.
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