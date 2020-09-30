Россиян избавят от лишних трат в ресторанах и кафе

Рестораны не должны требовать от посетителей платы за дополнительные услуги Фото: Илья Московец © URA.RU

Российским ресторанам и кафе запретят требовать с клиентов плату за обслуживание, если это не обговаривалось заранее. Данное нововведение содержится в «Правилах оказания услуг общественного питания», которые были утверждены правительством РФ.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.)», — сообщается на сайте Роспотребнадзора. При этом у владельцев кафе есть возможность предложить посетителю дополнительные услуги, заранее указав их стоимость.

Рестораны, в частности, должны заранее предоставлять клиентам перечень услуг и условия их оказания. Также необходимо указывать наименование блюд, раскрывать способ их приготовления и основные ингредиенты, называть объем порций и давать сведения о пищевой ценности продуктов.

Предприятия общественного питания, как и раньше, обязаны иметь книгу отзывов и предложений. У потребителей также сохраняется право получать услугу в течение всего режима работы ресторана. Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года после того, как старые утратят свою силу, сообщает агентство Nation News.