02 октября 2020

Крушению Ан-26 предшествовала посадка другого самолета. В нем летел сын командующего ВВС Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Перед крушением Ан-26 в харьковском аэропорту сел самолет с сыном главы ВВС Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прямо перед крушением Ан-26 в Харьковской области в аэропорту сел другой самолет. В нем летел сын командующего военно-воздушными силами Украины Сергея Дроздова. Об этом журналистам рассказал сам военачальник, отметив, что никаких указаний руководителю полетов о приоритете посадки он не давал.

Ранее глава областной администрации Алексей Кучер сказал, что перед крушением Ан-26 приоритет в посадке на местном аэродроме мог быть отдан другому борту. По его словам, после запроса разрешения посадки пилот получил ответ только через минуту. Это произошло якобы из-за того, что сначала посадили другой борт, хотя о неполадках с двигателем Ан-26 уже было известно.

«Как все родители, я получил информацию, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии… Никакого указания руководителю полетов я не давал», — приводит РИА «Новости» слова Дроздова, сказанные им в эфире телеканала «Украина». Командующий ВВС Украины подчеркнул, что в случае запроса пилотом экстренной посадки приоритет предоставляется этому самолету.

25 сентября в Харьковской области потерпел крушение АН-26, на борту которого находились 27 человек. Они были военными летчиками и курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В результате катастрофы погибли 25 человек, двоим курсантам удалось выбраться из самолета. Позже стало известно, что выжить удалось только одному курсанту — Вячеславу Золочевскому, второй выживший скончался в больнице. Специалисты, как напоминает RT, уже приступили к расшифровке черных ящиков.

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© Служба новостей «URA.RU»
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