Названы три правила при выборе антисептика

При выборе антисептика следует обратить внимание на три фактора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При выборе антисептика следует придерживаться трех правил. Рекомендациями по выбору дезинфицирующего средства поделился Роспотребнадзор.

«Стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу», — говорится в сообщении ведомства. Кроме того, инструкция, размещенная на емкости с антисептиком, даст представление о том, в каком количестве его использовать.

По информации ведомства, стоит обращать внимание на антисептик с широким спектром действия. В этом случае дезинфицирующее вещество будет эффективно не только от коронавируса, но и в период распространения респираторных заболеваний.

В состав антисептика должно входить не менее 60-80% спирта. В этом случае вещество будет обладать большей эффективностью.

Антисептик должен содержать инструкцию про применению. В ней обязательна к размещению информация как о способе его применения, так и о количестве требуемом для однократной обработки рук.