Вор в законе Авто «раскороновал» соратника Гули

Авто Тугуши поставил под сомнение статус Пааты Вашакидзе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Бывшие сторонники покойного вора в законе Гули не отстояли имя недавно примкнувшего к ним Пааты Вашакидзе, более известного как Ешха или Паата Самтредский. С заявлением, что Вашакидзе не вор, выступил криминальный авторитет Авто Тугуши.

«О том, что Паата — не вор, заявил Авто Тугуши, когда ему набрали из Турции Юра Лазаревский, Жиро Шаумянский, Артем Горисский, Арман Калужский, Ремена», — пишет «Прайм Крайм». Тугуши отметил, что объяснит свою точку зрения ворам, если они соберутся на сходку.

В ответ на это Шаумянский заявил, что такие вещи нужно обсуждать не по телефону. Авто в ответ напомнил, что Паату также короновали по телефону. На прошлой неделе Тугуши попал в тюрьму в Германии за подделку документов, из-за чего вопрос со статусом Вашакидзе отложился.

Вашакидзе был принят в «семью» в июле 2013 года, находясь под следствием, отмечает издание. Договорившись с оперчастью, он не афишировал получение воровского титула вплоть до выезда из Москвы в октябре 2014 года. Партнерские отношения с администрацией лагеря сложились у Пааты и в томской ИК-2 Асино, где он отбывал назначенный срок.