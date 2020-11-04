04 ноября 2020

Самолет «Уральских авиалиний» потерял трап в аэропорту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пикет по вопросам качества горячей и холодной воды на Химмаше. Екатеринбург , уральские авиалинии, боинг, полет, небо, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» потерял спасательный трап при взлете Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» потерял спасательный трап при взлете из аэропорта Красноярска. Потерянное снаряжение в воздушной гавани заметили сразу, а экипаж узнал о пропаже только после посадки в Екатеринбурге.

Инцидент с аэробусом «Уральских авиалиний» произошел 31 октября, но известно о нем стало только сейчас, сообщает РЕН ТВ. Из аэропорта Красноярска в Екатеринбург самолет вылетел без пассажиров. Уже после приземления механики выяснили, что у лайнера отвалилась дверца люка, в котором находился спасательный трап — самого оборудования они не нашли.

Между тем свернутый трап был найден на взлетной полосе в Красноярске практически сразу после вылета оттуда аэробуса «Уральских авиалиний». В авиакомпании инцидент пока не прокомментировали.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...