В 2015 году Дмитрий Медведев назвал актера «настоящим властителем зрительских сердец» Фото: официальный сайт Президента РФ

Утром 14 ноября на 86 году ушел из жизни представитель советской эпохи кинематографа Армен Джигарханян. Несмотря на то, что помощник актера назвал причиной его смерти болезни и почтенный возраст, в соцсетях в случившемся обвиняют его родных.

«Умер Армен Джигарханян. Жаль, что в последнее время мы не видели его в кино, а только непонятное бабье делило его в шоу на ТВ. Свели мужика в могилу», — пишет один из пользователей Twitter. С ним солидарны и другие комментаторы. По их мнению, смерть актера станет поводом для обсуждения в многочисленных ток-шоу.

Скандалы, о которых вспоминают пользователи соцсетей, связаны с бывшей женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара развелась 27 ноября 2017 года. После этого экс-супругу актера назвали аферисткой, которая нечестным путем завладела его имуществом.

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