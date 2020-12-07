Созданию простого лекарства для эффективного лечения коронавируса мешает современная система патентования. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
«Есть простая молекула, которая есть у нас в организме и нам всего-то нужно получить ее чуть больше, — казалось бы элементарная задача — но такое лекарство разрабатывать не будут», — цитирует Баранову РИА «Новости». По словам врача, лекарство на основе молекул, содержащихся в организме будет невозможно запатентовать, поэтому фармкомпании тратят кучу денег на разработку новых молекул и их клинические испытания.
Баранова добавила, что система патентования предусматривает проведение для каждого нового лекарства нескольких этапов клинических испытаний. В результате этого сильно возросла стоимость лекарств и фармкомпаниям стало просто невыгодно выпускать простые дешевые препараты.
По словам врача, сама система является логически обоснованной, так как направлена на то, чтобы не допустить попадания в розницу небезопасных для человека препаратов. Однако, по ее словам, за время существования система пришла в кризис.
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