31 декабря 2020

Умер рэпер MF Doom

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощальная церемония с Владимиром Аликиным. Пермь, венки, смерть, похороны
Рэпер скончался еще 31 октября, но семья только сейчас решила об этом сообщить Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Рэпер MF Doom (Дэниел Думилей) умер в возрасте 49 лет. О смерти музыканта сообщила его супруга Жасмин.

«Мой мир никогда не будет прежним без тебя. Слова никогда не выразят того, что ты значишь для меня, я люблю и обожаю тебя», — написала она в Instagram. Рэпер скончался еще 31 октября, но семья только сейчас решила об этом сообщить. Причину смерти Жасмин не назвала.

MF DOOM был самой загадочной личностью в хип-хопе: уже много лет он скрывал не только свою внешность, но и какие-либо подробности собственной личной жизни. Ранее он сообщил о смерти своего 14-летнего сына King Malachi Ezekiel Dumile.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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