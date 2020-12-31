Умер рэпер MF Doom

Рэпер MF Doom (Дэниел Думилей) умер в возрасте 49 лет. О смерти музыканта сообщила его супруга Жасмин.
«Мой мир никогда не будет прежним без тебя. Слова никогда не выразят того, что ты значишь для меня, я люблю и обожаю тебя», — написала она в Instagram. Рэпер скончался еще 31 октября, но семья только сейчас решила об этом сообщить. Причину смерти Жасмин не назвала.
MF DOOM был самой загадочной личностью в хип-хопе: уже много лет он скрывал не только свою внешность, но и какие-либо подробности собственной личной жизни. Ранее он сообщил о смерти своего 14-летнего сына King Malachi Ezekiel Dumile.
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