Горбачев предложил Байдену разоружиться

Михаил Горбачев предложил всем странам отказаться от применения ядерного оружия Фото: kremlin.ru

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Избранный президент США Джо Байден должен продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и начать избавляться от ядерного оружия. Таким мнением поделился экс-президент СССР Михаил Горбачев.

«Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины», — цитируют экс-президента РИА «Новости». По его мнению, первым шагом должно оказаться продление договора СНВ-3, а дальше отказ от применения ядерного оружия. Он считает, что к этому процессу необходимо подключить и другие страны, так как это будет выгодно всем.

СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением на пять лет.

Ранее посольство РФ в США призвало в ближайшее время продлить договор СНВ-3, передает « Федерльное агентство новостей ». В дипломатическом ведомстве напомнили, что предложение президента России Владимира Путина по этому поводу до сих пор в силе. Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин считает, что обсуждением этого вопроса с российской стороны будет заниматься спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.