Горбачев предложил Байдену разоружиться

Избранный президент США Джо Байден должен продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и начать избавляться от ядерного оружия. Таким мнением поделился экс-президент СССР Михаил Горбачев.
«Надо договариваться о дальнейших сокращениях. Надо обсуждать и корректировать военные доктрины», — цитируют экс-президента РИА «Новости». По его мнению, первым шагом должно оказаться продление договора СНВ-3, а дальше отказ от применения ядерного оружия. Он считает, что к этому процессу необходимо подключить и другие страны, так как это будет выгодно всем.
СНВ-3 — двусторонний договор между Россией и США относительно дальнейшего взаимного сокращения арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Он был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением на пять лет.
Ранее посольство РФ в США призвало в ближайшее время продлить договор СНВ-3, передает «
Подписывайтесь на URA.RU в