19 января 2021

Черный чай способен деактивировать коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, чай, напиток, столовая
Танины, содержащиеся в черном чае, делают вирус неактивным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вирус SARS-CoV-2 станет на две минуты неактивным в слюне зараженного, если 10 секунд подержать во рту черный чай. К таким выводам пришли японские ученые. Это подтвердили и их коллеги из РФ.

«Японские ученые из медицинского университета Киото нашли способ инактивировать коронавирус в слюне. Они считают, что для этого достаточно не торопясь сделать глоток черного чая», — пишет газета «Известия». Российские ученые подтвердили, что дубильные вещества, содержащиеся в чае, действительно делают COVID-19 неактивным. Но уже через две минуты слюна вновь становится заразной.

Лучшие результаты показали эксперименты с черным чаем, хотя некоторые зеленого давали почти такой же эффект. Учитывая, что длится он недолго, специалисты считают, что надежнее использовать маски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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