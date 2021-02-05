Собянин назвал срок отмены дистанционного обучения в вузах Москвы

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Студенты московских вузов вернутся к очному обучению с 8 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Студенты Москвы возвращаются на очную форму обучения с 8 февраля. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин.

«Московские студенты возвращаются к очному обучению 8 февраля», — пишет telegram-канал Life Shot. Столичные студенты учились на дистанте несколько месяцев из-за пандемии коронавируса.

Ранее Собянин отменил дистант для московских школьников. Дети вернулись за парты 18 января. При этом речи о снятии запрета на массовые мероприятия в столице пока не ведется, отмечал мэр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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