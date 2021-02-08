В Минэнерго РФ объяснили рекордный рост цен на электричество

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Павел Сниккарс заявил, что цены на электричество зависят от решений, принятых правительством РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тарифы на электроэнергию дорожают в результате решений правительства РФ и не зависят от оптовых цен. Об этом сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сниккарс.

«Тарифы на электроэнергию для населения полностью регулируются государством», — цитирует РИА «Новости» Сниккарса. Он подчеркнул, что цены на электричество зависят от решений, принятых правительством РФ.

Замминистра энергетики рассказал, что оптовые цены на электроэнергию не влияют на цену для потребителя. При этом колебания стоимости тарифов происходили в пределах инфляции, что является хорошим результатом сдерживания цен.

За последние пять лет цены на электроэнергию для граждан РФ достигли максимальных значений, передает RT. Ранее сообщалось, что Россия может лишиться крупнейшего покупателя электроэнергии. К 2030 году Финляндия может отказаться закупать ее у РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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