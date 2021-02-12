12 февраля 2021

В соцсетях восхитились цитировавшим Beatles дворником из Томска. «Умнее чиновника»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сталинистов возле памятника Кирову. Екатеринбург, уборка снега, убирает снег, дворник
Ответы 70-летнего дворника покорили соцсети (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователей соцсетей восхитил 70-летний дворник из Томска, который в ответ на вопрос журналистов о любви в преддверии Дня святого Валентина процитировал песню группы The Beatles. «Can’t buy me love, everybody tells me so» — «Битлз» пели. Любовь не купишь», — неожиданно заявил в ответ пенсионер.

В соцсетях мужчину назвали философом. Некоторые также подметили, что дворник «умнее чиновника».

Пользователи отметили, что пожилой мужчина умнее некоторых чиновников
Фото: соцсети

Некоторые даже проявили желание чем-то помочь мужчине
Фото: соцсети
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Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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