Ответы 70-летнего дворника покорили соцсети (архивное фото)
Пользователей соцсетей восхитил 70-летний дворник из Томска, который в ответ на вопрос журналистов о любви в преддверии Дня святого Валентина процитировал песню группы The Beatles. «Can’t buy me love, everybody tells me so» — «Битлз» пели. Любовь не купишь», — неожиданно заявил в ответ пенсионер.
В соцсетях мужчину назвали философом. Некоторые также подметили, что дворник «умнее чиновника».
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Некоторые даже проявили желание чем-то помочь мужчине
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