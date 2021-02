Ответы 70-летнего дворника покорили соцсети (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователей соцсетей восхитил 70-летний дворник из Томска, который в ответ на вопрос журналистов о любви в преддверии Дня святого Валентина процитировал песню группы The Beatles. «Can’t buy me love, everybody tells me so» — «Битлз» пели. Любовь не купишь», — неожиданно заявил в ответ пенсионер.

В соцсетях мужчину назвали философом. Некоторые также подметили, что дворник «умнее чиновника».

