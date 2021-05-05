Представитель Басты ответил на угрозы украинских националистов

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Концерт
Артист находится в Киеве, и с ним все хорошо Фото:

Находящемуся на Украине российскому рэперу Василию Вакуленко, больше известному как Баста, ничего не угрожает. Об этом сообщил представитель артиста.

«Василий находится в Киеве с частным визитом, легально, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране. Он благодарит всех за волнение и беспокойство, с ним все в порядке», — заявил представитель певца в разговоре с РБК.

Ранее Баста заявил, что одобряет присоединение Крыма к России и выступил там. Это возмутило главу одесского отделения «Правого сектора» — экстремистской организации, запрещенной в РФ, Сергея Стерненко. Он призвал поймать российского исполнителя, объявив награждение за данные о его местонахождении, напоминает «Правда.ру». За информацию было предложено более тысячи долларов США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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