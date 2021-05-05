Представитель Басты ответил на угрозы украинских националистов

Находящемуся на Украине российскому рэперу Василию Вакуленко, больше известному как Баста, ничего не угрожает. Об этом сообщил представитель артиста.
«Василий находится в Киеве с частным визитом, легально, в соответствии с действующими правилами пребывания в стране. Он благодарит всех за волнение и беспокойство, с ним все в порядке», — заявил представитель певца в разговоре с РБК.
Ранее Баста заявил, что одобряет присоединение Крыма к России и выступил там. Это возмутило главу одесского отделения «Правого сектора» — экстремистской организации, запрещенной в РФ, Сергея Стерненко. Он призвал поймать российского исполнителя, объявив награждение за данные о его местонахождении, напоминает
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