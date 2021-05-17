Кремль оценил идею об обмене Медведчука на осужденных украинцев

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Новый глава СБ Украины Василий Грицак на обмене пленными., грицак василий, медведчук виктор
В Киеве рассматривают вариант обмена Виктора Медведчука (слева) на осужденных в России украинцев Фото:
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Война на Украине

В Кремле не рассматривают всерьез идею об обмене арестованного украинского политика Виктора Медведчука на украинцев, которых осудили в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой объяснил, что это предложение вызывает много вопросов.

«Это внутриукраинская политическая кухня. Почему украинских политиков предлагается выставлять на обмен? Вопрос в том, хочет ли этого сам украинский политик? На кого предлагают менять?.. Вряд ли мы склонны как-то серьезно это рассматривать», — сообщил Дмитрий Песков.

13 мая суд Киева отправил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест по делу о госизмене. На следующий день Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля «от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины». 15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может обменять Виктора Медведчука на украинцев, которых осудили в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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