Лукашенко предупредил Россию об угрозе с Запада

ЕС будет «душить» Россию Фото: Шарифуллин Валерий/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России, как и Республике Беларусь, угрожают западные страны. Об этом он рассказал на заседании, касающемся поправок к конституции.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Запад перешел от бунтов к удушению. Далее возьмутся за Россию», — заявил белорусский лидер в прямом эфире на телеканале «Беларусь 1».

Референдум, проходящий 26 мая, посвящен изменениям в конституции Белоруссии, напоминает издание «Взгляд». Проект принятых впоследствии поправок будет заблаговременно доведен до сведения граждан и опубликован в СМИ, что является обязательным условием.