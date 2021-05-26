Лукашенко предупредил Россию об угрозе с Запада

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Лукашенко Александр, лукашенко александр, лавров сергей
ЕС будет «душить» Россию Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России, как и Республике Беларусь, угрожают западные страны. Об этом он рассказал на заседании, касающемся поправок к конституции.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Запад перешел от бунтов к удушению. Далее возьмутся за Россию», — заявил белорусский лидер в прямом эфире на телеканале «Беларусь 1».

Референдум, проходящий 26 мая, посвящен изменениям в конституции Белоруссии, напоминает издание «Взгляд». Проект принятых впоследствии поправок будет заблаговременно доведен до сведения граждан и опубликован в СМИ, что является обязательным условием.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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