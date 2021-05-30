В Донбассе не исключили дезертирства своих солдат

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Окопы подразделения
Военный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил дезертирства (самовольное оставление военнослужащим воинской части с целью уклонения от военной службы; уклонение от призыва в армию — прим. URA.RU) со стороны солдат самопровозглашенных республик. Об этом он сказал в разговоре с URA.RU.

Ранее на youtube-канале «Аналитическая служба Донбасса» появилось интервью с ветераном ополчения Донбасса с позывным «Малой». В нем он говорит, что при наступлении ВСУ 80% солдат республик разбегутся. По словам «Малого», войны, которая была в 2014 году уже не будет, поскольку «тогда была идея, а сейчас ее нет», пишет argumenti.ru.

«Все зависит от самого человека, как ему будет страшно. Тут дело даже не в деньгах. Самое главное, что есть у человека стержень, или нет. Сколько бы тебе денег не давали, они тебе не помогут. В 2014 году вообще не платили, но не убежали. Тут надо страх перебороть», — сказал в беседе с URA.RU Эдуард Басурин.

«Всегда побеждала идеология. С идеологией сейчас намного сложнее. Ее же нет. Поэтому чисто человеческий фактор: пример командира, пример [того], кто рядом находится», — добавил собеседник агентства.

Военный конфликт на юго-востоке Украины начался в середине апреля 2014 года. В нем принимают участие силовые структуры Украины и вооруженные формирования непризнанных республик Донбасса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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