Хованский рассказал, чем занимается в СИЗО

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Хованского отправили под арест до 8 августа Фото:

Блогер Юрий Хованский, арестованный по обвинению в призывах к террористической деятельности, надеется на то, что ему «дадут штраф». В СИЗО он читает книги и «разгоняет жирок упражнениями».

«Чувствую себя хорошо, насколько это возможно в тюрьме, сосед толковый, интеллигентный. Читаю книги, гоняю чаёк, разгоняю жирок упражнениями. Хуже всего ожидать суда, который еще и могут отложить на два месяца», — рассказал блогер в письме журналисту RT.

Хованского задержали 9 июня по подозрению в призывах к террористической деятельности. Причиной задержания стал ролик с песней про теракт «Норд-Ост», в которой блогер положительно высказался о событии. При обыске у Хованского нашли и изъяли огнестрельное оружие и устройство для употребления наркотиков, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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