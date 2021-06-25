Киберэксперт объяснил, кто пытается подставить хакеров из РФ

Некоторые страны могут нанимать хакерские группировки, чтобы сымитировать «след» хакеров из других государств, в частности, из России. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.
«Многие группировки специально пытаются оставить в коде определенные артефакты, чтобы заставить аналитиков поверить в то, что атака совершена группировкой из другого государства», — цитирует Галова РИА «Новости». Он отметил, что государства других стран могут нанимать хакреские группировки, чтобы подставить Россию.
Кроме этого, хакеры из стран СНГ также могут быть идентифицированы как российские. Основываясь на этом, Галов призвал не обвинять Россию в хакерских атаках, если не найдено прямых доказательств вмешательства.
Ранее Корпорация Microsoft сообщила, что обнаружила кибератаки со стороны России. Президент России Владимир Путин заявил, что нет оснований считать Россию причастной к кибератакам на другие страны, сообщает агентство Nation News.
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