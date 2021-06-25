Microsoft обвинила российских хакеров в новых атаках на США

Корпорация Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки, которую ранее обвиняли во взломе SolarWinds. Информация об этом появилась на сайте компании.
«Недавние действия были по большей части безуспешными, основная часть целей не была взломана, мы к настоящему времени получили данные о трех взломанных организациях», — говорится в сообщении.
В корпорации уточнили, что атаки были осуществлены в том числе методом подбора паролей в отношении фирм, работающих в цифровой и финансовой сферах, а также правительственных учреждений. Они находятся в 36 странах, включая США, Канаду, Германию и Великобританию.
Ранее в корпорации Microsoft заявили, что имеют доказательства причастности российской разведки к кибератакам на госучреждения США в марте 2020 года. Американское правительство заявило, что Вашингтон ответит Москве на атаки хакеров, сообщает «
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