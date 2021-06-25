25 июня 2021

Microsoft обвинила российских хакеров в новых атаках на США

© Служба новостей «URA.RU»
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Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, командная строка, it-технологиии
Речь идет о группировке хакеров Nobelium, которая якобы действует с территории России Фото:

Корпорация Microsoft зафиксировала новые кибератаки со стороны якобы базирующейся в России хакерской группировки, которую ранее обвиняли во взломе SolarWinds. Информация об этом появилась на сайте компании.

«Недавние действия были по большей части безуспешными, основная часть целей не была взломана, мы к настоящему времени получили данные о трех взломанных организациях», — говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что атаки были осуществлены в том числе методом подбора паролей в отношении фирм, работающих в цифровой и финансовой сферах, а также правительственных учреждений. Они находятся в 36 странах, включая США, Канаду, Германию и Великобританию.

Ранее в корпорации Microsoft заявили, что имеют доказательства причастности российской разведки к кибератакам на госучреждения США в марте 2020 года. Американское правительство заявило, что Вашингтон ответит Москве на атаки хакеров, сообщает «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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