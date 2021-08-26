Авиакомпания «Ямал» заявила о дополнительных рейсах в Тюмень

Рейсы из Тюмени в Салехард будут выполнены 29 августа Фото: Владимир Жабриков

Перед началом нового учебного года подконтрольная правительству авиакомпания «Ямал» выполнит дополнительные рейсы по маршруту «Тюмень — Салехард» и обратно. Как сообщили представители перевозчика на его официальной странице «ВКонтакте», рейсы назначены на 29 августа.

«АО «АТК «Ямал» информирует выполнении 29.08.2021 года дополнительных рейсов YC9846/9845 по маршруту Тюмень — Салехард — Тюмень. Рейс выполняется на воздушном судне А-320», — говорится в сообщении компании.

Продажа билетов на дополнительные рейсы открыта. Получить комментарии перевозчика не удалось, в адрес предприятия был направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что авиакомпания, подконтрольная правительству ЯНАО, продлила расписание субсидированных рейсов до конца 2021 года. При этом компания за четыре года получила бюджетных субсидий на общую сумму 9,9 млрд рублей, а в мае этого года совет директоров принял решение о смене руководства предприятия.