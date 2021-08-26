26 августа 2021

В «Векторе» назвали срок жизни вируса штамма «Дельта» в воде

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Красная зона в Госпитале для Ветеранов Войн. Екатеринбург, защитный костюм, коронавирус, красная зона
В воде коронавирус способен выживать до трех суток Фото:
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Коронавирус COVID-19

Штамм коронавируса «Дельта», как и другие мутации, способен сохранять жизнеспособность в воде до 72 часов. Об этом рассказали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Выяснилось, что индийский штамм сохраняет свою жизнеспособность до 72 часов. Это совпадает с результатами, полученными ранее на других штаммах», — цитируют «Известия» результаты исследования специалистов «Вектора».

Однако случаев заражения коронавирусом во время купания пока что не выявлено. «В силу ограниченной жизнеспособности вируса и его, как правило, низких концентраций в возможных местах для купания риски заражения через воду являются минимальными», — заявили изданию в «Векторе».

Ранее инфекционист медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич заявила, что четвертая волна коронавируса в России наступит до ноября 2021 года. В России появилась новая вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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