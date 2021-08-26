В «Векторе» назвали срок жизни вируса штамма «Дельта» в воде

Штамм коронавируса «Дельта», как и другие мутации, способен сохранять жизнеспособность в воде до 72 часов. Об этом рассказали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».
«Выяснилось, что индийский штамм сохраняет свою жизнеспособность до 72 часов. Это совпадает с результатами, полученными ранее на других штаммах», — цитируют «Известия» результаты исследования специалистов «Вектора».
Однако случаев заражения коронавирусом во время купания пока что не выявлено. «В силу ограниченной жизнеспособности вируса и его, как правило, низких концентраций в возможных местах для купания риски заражения через воду являются минимальными», — заявили изданию в «Векторе».
Ранее инфекционист медицинского университета имени Павлова Оксана Станевич заявила, что четвертая волна коронавируса в России наступит до ноября 2021 года. В России появилась новая вакцина от коронавируса «Эпиваккорона-Н».
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