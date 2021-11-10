Полицейские Кургана и ХМАО получили одинаковые премии

Сотрудники УМВД по Курганской области и полицейские ХМАО получили одинаковые премии к профессиональному празднику 10 ноября. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.
«Ко дню полиции всем сотрудникам УМВД дали по 9,5 тысяч рублей. Независимо от должности — и начальникам и подчиненным. В ХМАО все полицейские получили по 9570 рублей без учета званий и должностей. Но весь аппарат управления (генералы) премируются прямо из министерства, у них премии другие», — сообщили источники в правоохранительных органах Кургана и ХМАО.
В группе «Подслушано у Полиции» во «ВКонтакте» размещен документ, в котором говорится о решении генерала полиции РФ Владимира Колокольцева поощрить денежной премией сотрудников и гражданских служащих организаций и подразделений структуры МВД в размере 11 тысяч рублей, а гражданский персонал в размере 5 тысяч рублей. Выплаты должны произвести в срок до 10 ноября 2021 года. В комментариях сотрудники из разных регионов пишут, что получили более 9 тысяч рублей после вычета налога.
URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Курганской области с просьбой прокомментировать выплату премий. На момент публикации материала ответ не поступил.
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