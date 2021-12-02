StarHit: Градского со съемок «Голоса» увозили на носилках. Фото

02 декабря 2021 в 13:24 Размер текста - 17 +

Александр Градский не мог передвигаться сам из-за низкого давления Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Народного артиста России, певца Александра Градского со съемок шоу «Голос» на «Первом канале» увозили на носилках. По словам очевидцев, композитор не мог сам передвигаться из-за низкого давления. Градский не отказывался от съемок, поскольку боялся подвести свою команду «Александра Борисовича привозили на носилках медицинских, на колесиках. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично, мол, к следующим-то выпускам подойдет уже огурчиком», — цитирует StarHit очевидцев со съемочной площадки «Голоса». На кадрах, опубликованных изданием, видно, что Градского, укрытого одеялом, увозят из павильона на носилках. По словам очевидцев, таким же образом артисту помогали добраться до кресла наставника. Издание сообщает, что Градский не хотел отказываться от съемок в «Голосе», чтобы не подвести свою команду, продюсера шоу Юрия Аксюту и гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Согласие на участие в шоу композитор дал до того, как заболел коронавирусом в сентябре, а потом столкнулся с осложнениями после болезни. Однажды артист рассказал певцу Леониду Агутину, что боится разрабатывать ноги в перерывах между съемками. «Сейчас между съемками перерывы были небольшие, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или еще что. Всех подведу», — цитирует издание Градского. Народный артист РФ скончался ночью 28 ноября в возрасте 72 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стал ишемический инсульт. Похороны Градского состоялись 1 декабря. Церемония прощания с ним затянулась из-за долгих аплодисментов, которыми его провожали в последний путь. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора. StarHit Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народного артиста России, певца Александра Градского со съемок шоу «Голос» на «Первом канале» увозили на носилках. По словам очевидцев, композитор не мог сам передвигаться из-за низкого давления. Градский не отказывался от съемок, поскольку боялся подвести свою команду «Александра Борисовича привозили на носилках медицинских, на колесиках. Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично, мол, к следующим-то выпускам подойдет уже огурчиком», — цитирует StarHit очевидцев со съемочной площадки «Голоса». На кадрах, опубликованных изданием, видно, что Градского, укрытого одеялом, увозят из павильона на носилках. По словам очевидцев, таким же образом артисту помогали добраться до кресла наставника. Издание сообщает, что Градский не хотел отказываться от съемок в «Голосе», чтобы не подвести свою команду, продюсера шоу Юрия Аксюту и гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста. Согласие на участие в шоу композитор дал до того, как заболел коронавирусом в сентябре, а потом столкнулся с осложнениями после болезни. Однажды артист рассказал певцу Леониду Агутину, что боится разрабатывать ноги в перерывах между съемками. «Сейчас между съемками перерывы были небольшие, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или еще что. Всех подведу», — цитирует издание Градского. Народный артист РФ скончался ночью 28 ноября в возрасте 72 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стал ишемический инсульт. Похороны Градского состоялись 1 декабря. Церемония прощания с ним затянулась из-за долгих аплодисментов, которыми его провожали в последний путь. Градского похоронили на Ваганьковском кладбище. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора.