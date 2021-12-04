Разрешение Германии создать дочернее предприятие «Газпрома» является издевательством над правилами Евросоюза. Такое заявление сделал гендиректор украинской нефтегазовой государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» приостановили. Гендиректор «Нафтогаза» сказал, что это позволило «Газпрому» создать дочернюю компанию в Германии, которая будет отвечать только на небольшой участок газопровода в Германии.
«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует Юрия Витренко издание EURACTIV. Он считает, что «Северный поток — 2» должны заполнять альтернативные поставщики на всем протяжении газопровода, передает Nation News.
Разрешение Германии создать дочернее предприятие «Газпрома» является издевательством над правилами Евросоюза. Такое заявление сделал гендиректор украинской нефтегазовой государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» приостановили. Гендиректор «Нафтогаза» сказал, что это позволило «Газпрому» создать дочернюю компанию в Германии, которая будет отвечать только на небольшой участок газопровода в Германии. «Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует Юрия Витренко издание EURACTIV. Он считает, что «Северный поток — 2» должны заполнять альтернативные поставщики на всем протяжении газопровода, передает Nation News. Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Процесс планируют возобновить, когда Nord Stream 2 AG создаст в Германии дочернюю компанию. На Украине считают, что Россия и Германия специально растягивают процесс открытия. «Газпром» устраивает эта ситуация.