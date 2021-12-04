04 декабря 2021

На Украине возмутились решением ФРГ по «Северному потоку — 2». «Это издевательство»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
На Украине считают, что газопровод должны заполнять альтернативные поставщики Фото:
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«Северный поток — 2»

Разрешение Германии создать дочернее предприятие «Газпрома» является издевательством над правилами Евросоюза. Такое заявление сделал гендиректор украинской нефтегазовой государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» приостановили. Гендиректор «Нафтогаза» сказал, что это позволило «Газпрому» создать дочернюю компанию в Германии, которая будет отвечать только на небольшой участок газопровода в Германии.

«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует Юрия Витренко издание EURACTIV. Он считает, что «Северный поток — 2» должны заполнять альтернативные поставщики на всем протяжении газопровода, передает Nation News.

Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Процесс планируют возобновить, когда Nord Stream 2 AG создаст в Германии дочернюю компанию. На Украине считают, что Россия и Германия специально растягивают процесс открытия. «Газпром» устраивает эта ситуация.

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Разрешение Германии создать дочернее предприятие «Газпрома» является издевательством над правилами Евросоюза. Такое заявление сделал гендиректор украинской нефтегазовой государственной компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Сертификацию газопровода «Северный поток — 2» приостановили. Гендиректор «Нафтогаза» сказал, что это позволило «Газпрому» создать дочернюю компанию в Германии, которая будет отвечать только на небольшой участок газопровода в Германии. «Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только последнюю милю не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — цитирует Юрия Витренко издание EURACTIV. Он считает, что «Северный поток — 2» должны заполнять альтернативные поставщики на всем протяжении газопровода, передает Nation News. Ранее стало известно, что Германия приостановила сертификацию «Северного потока — 2». Процесс планируют возобновить, когда Nord Stream 2 AG создаст в Германии дочернюю компанию. На Украине считают, что Россия и Германия специально растягивают процесс открытия. «Газпром» устраивает эта ситуация.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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