Попова: снимать ограничения из-за COVID в России еще рано

07 декабря 2021 в 17:36 Размер текста - 17 +

Анна Попова уверена, что отказ от ограничений вызовет новую волну заболеваемости Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Снимать ограничения, введенные из-за COVID, в России еще рано. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, отказ от ограничений приведет к росту заболеваемости коронавирусом. «В большинстве регионов наблюдается снижение или отсутствие роста заболеваемости. Однако коэффициент распространения остается высоким. Такие показатели пока не позволяют отменить ограничительные меры», — сообщила Попова. По ее словам, опасность новой волны существует, в том числе, из-за нового штамма «Омикрон», который заразнее предыдущих. При этом выявить его сразу не получается. «У прибывающих в Россию в первый день редко бывают положительные тесты на коронавирус. Обычно положительный результат появляется на вторые-четвертые сутки», — сообщила Попова. Она призвала всех возвращающихся в Россию повторно сдавать тесты на ковид даже при первом отрицательном результате. Попова также отметила, что штамм «омикрон» может быть завезен в РФ из 50 стран мира. Штамм «Омикрон» впервые был выявлен в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. 6 декабря были обнаружены первые случаи «Омикрон»-штамма в России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Снимать ограничения, введенные из-за COVID, в России еще рано. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, отказ от ограничений приведет к росту заболеваемости коронавирусом. «В большинстве регионов наблюдается снижение или отсутствие роста заболеваемости. Однако коэффициент распространения остается высоким. Такие показатели пока не позволяют отменить ограничительные меры», — сообщила Попова. По ее словам, опасность новой волны существует, в том числе, из-за нового штамма «Омикрон», который заразнее предыдущих. При этом выявить его сразу не получается. «У прибывающих в Россию в первый день редко бывают положительные тесты на коронавирус. Обычно положительный результат появляется на вторые-четвертые сутки», — сообщила Попова. Она призвала всех возвращающихся в Россию повторно сдавать тесты на ковид даже при первом отрицательном результате. Попова также отметила, что штамм «омикрон» может быть завезен в РФ из 50 стран мира. Штамм «Омикрон» впервые был выявлен в ЮАР в ноябре 2021 года. По оценкам Технической консультативной группы, этот вариант COVID-19 имеет 32 мутации. 6 декабря были обнаружены первые случаи «Омикрон»-штамма в России.