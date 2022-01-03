Россия созвала ФРГ и Францию на экстренные переговоры по Украине

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Дмитрий Козак проведет переговоры с коллегами из Франции и Германии Фото:

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Инициатором стала Россия, стороны обсудят ситуацию на Украине.

«Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — цитирует ТАСС источника в администрации.

Россия планирует также провести переговоры с США 10 января в Женеве. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Стороны обсудят гарантии безопасности. Россия в проекте соглашения предлагала исключить расширение НАТО на восток и не включать Украину в альянс.

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Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Инициатором стала Россия, стороны обсудят ситуацию на Украине. «Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по нормандскому формату — внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны», — цитирует ТАСС источника в администрации. Россия планирует также провести переговоры с США 10 января в Женеве. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Стороны обсудят гарантии безопасности. Россия в проекте соглашения предлагала исключить расширение НАТО на восток и не включать Украину в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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