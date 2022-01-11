В Москве человек впервые получил «паспорт негражданина»

12 января 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

До получения документа Хакимджанов не являлся гражданином ни одного из государств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 53-летний уроженец Душанбе стал первым человеком в российской столице, получившим временное удостоверение личности. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева. «Первым человеком в Москве, который получил зеленый „паспорт негражданина“ — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», — рассказала Меркачева РИА «Новости». По ее словам, Хакимджанов провел более двух лет в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, т. к. по причине отсутствия гражданства его не могли депортировать. По словам мужчины, он родился в Душанбе, а в возрасте 5 лет с семьей переехал в Астрахань. В молодости Хакимджанов попал в тюрьму, вместо камеры его поместили в комнату временного проживания, рассказала Меркачева. Читать и писать Хакимджанов научился в СИЗО «Бутырка». Последний раз мужчину задержали не за преступление, а из-за невозможности идентифицировать. Тогда и стало известно, что у Хакимджанова нет гражданства ни одного из государств, сообщила Меркачева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

53-летний уроженец Душанбе стал первым человеком в российской столице, получившим временное удостоверение личности. Об этом сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии и Совета по правам человека Ева Меркачева. «Первым человеком в Москве, который получил зеленый „паспорт негражданина“ — временное удостоверение личности, — стал 53-летний Якубджан Хакимджанов», — рассказала Меркачева РИА «Новости». По ее словам, Хакимджанов провел более двух лет в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, т. к. по причине отсутствия гражданства его не могли депортировать. По словам мужчины, он родился в Душанбе, а в возрасте 5 лет с семьей переехал в Астрахань. В молодости Хакимджанов попал в тюрьму, вместо камеры его поместили в комнату временного проживания, рассказала Меркачева. Читать и писать Хакимджанов научился в СИЗО «Бутырка». Последний раз мужчину задержали не за преступление, а из-за невозможности идентифицировать. Тогда и стало известно, что у Хакимджанова нет гражданства ни одного из государств, сообщила Меркачева.