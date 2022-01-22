МИД РФ обвинил Запад в токсичности

США и их союзники развернули против РФ «токсичную кампанию», заявили в МИД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США и их союзники на Западе запустили «токсичную кампанию» против России по ситуации с Украиной. Вместо этого Вашингтону стоило бы сосредоточиться на подготовке ответа на предложения РФ о гарантиях безопасности.

«Вместо того, чтобы сделать паузу и сосредоточиться на ответах по существу поставленных в российских документах вопросов, Белый дом и его западные союзники запустили токсичную кампанию, представляющую нашу страну как «агрессора», — приводит ТАСС выдержку из комментария МИД России.

Также США продолжают угрожать России санкциями, отметили в МИД. Кроме того, дипломаты считают, что Запад намеренно создает из России образ угрозы безопасности Европы.

Ранее Россия направила США предложения об обеспечении взаимной безопасности и попросила от Вашингтона предоставить письменный ответ. В документе, в числе прочего, предлагается вывести войска НАТО из ряда стран-участниц Альянса. В НАТО уже отметили, что решения о размещении войск принимаются самими странами-членами. 21 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал США неделю на подготовку ответа на документ.

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