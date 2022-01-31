Ученый-медик ВШЭ предрек в 1,5 раза больше смертей от «Омикрона»

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Профессор НИУ ВШЭ предсказал рост смертности в 1,5 раза. Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов высказался о том, насколько оправдываются ожидания, что с новым штаммом заболеваемость будет больше, а смертность не вырастет. По словам эксперта, распространенное мнение ошибочно. Ученый предсказал рост смертности в 1,5 раза.

«Это продолжает быть одним из самых распространенных вариантов глупости последних месяцев. Вариант этого вируса менее убийственный, но высокая заразность ведет к тому, что количество случаев очень большое и поэтому смертность не уменьшается… Вирус в 4 раза менее убийственный, но заболевает в 6 раз больше людей. Значит будет в 1,5 раза больше смертей», — сообщила Власова в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее иммунолог Николай Крючков назвал сроки резкого снижения летальности COVID-19. По мнению эксперта, к лету 2022 года эпидемиологический процесс станет более управляем и снизится количество смертей от коронавируса.

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Доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов высказался о том, насколько оправдываются ожидания, что с новым штаммом заболеваемость будет больше, а смертность не вырастет. По словам эксперта, распространенное мнение ошибочно. Ученый предсказал рост смертности в 1,5 раза. «Это продолжает быть одним из самых распространенных вариантов глупости последних месяцев. Вариант этого вируса менее убийственный, но высокая заразность ведет к тому, что количество случаев очень большое и поэтому смертность не уменьшается… Вирус в 4 раза менее убийственный, но заболевает в 6 раз больше людей. Значит будет в 1,5 раза больше смертей», — сообщила Власова в эфире радио «Эхо Москвы». Ранее иммунолог Николай Крючков назвал сроки резкого снижения летальности COVID-19. По мнению эксперта, к лету 2022 года эпидемиологический процесс станет более управляем и снизится количество смертей от коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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