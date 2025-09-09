Министр здравоохранения Швеции потеряли сознание и упала со сцены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Элизабет Ланн потеряла сознание на сцене
Элизабет Ланн потеряла сознание на сцене Фото:

Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время своего первого публичного выступления. Инцидент произошел 9 сентября на официальной церемонии представления Ланн в должности. Об этом сообщает одно из зарубежных информагентств.

«Недавно назначенный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во вторник во время представления на правительственной пресс-конференции», — пишет BNO News. Политика ударилась головой о кафедру.

Причиной происшествия стало резкое снижение уровня сахара в крови, о чем сама Ланн рассказала журналистам после случившегося. Получив необходимую медицинскую помощь, она продолжила свое выступление.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время своего первого публичного выступления. Инцидент произошел 9 сентября на официальной церемонии представления Ланн в должности. Об этом сообщает одно из зарубежных информагентств. «Недавно назначенный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во вторник во время представления на правительственной пресс-конференции», — пишет BNO News. Политика ударилась головой о кафедру. Причиной происшествия стало резкое снижение уровня сахара в крови, о чем сама Ланн рассказала журналистам после случившегося. Получив необходимую медицинскую помощь, она продолжила свое выступление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...