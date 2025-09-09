Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время своего первого публичного выступления. Инцидент произошел 9 сентября на официальной церемонии представления Ланн в должности. Об этом сообщает одно из зарубежных информагентств.
«Недавно назначенный министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во вторник во время представления на правительственной пресс-конференции», — пишет BNO News. Политика ударилась головой о кафедру.
Причиной происшествия стало резкое снижение уровня сахара в крови, о чем сама Ланн рассказала журналистам после случившегося. Получив необходимую медицинскую помощь, она продолжила свое выступление.
