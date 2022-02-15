Курьера Delivery Club уволили за прогул из-за похорон матери. «На вас компания потеряла деньги»

16 февраля 2022 в 04:56 Размер текста - 17 +

В Delivery Club заявили, что считают уважительной причину прогула курьера из-за похорон Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во Владивостоке уволили курьера сервиса доставки еды Delivery Club за то, что он не вышел на смену из-за подготовки к похоронам матери. Подрядчик ICL обвинил его в убытках компании. «Оператор мне сказал, что можно сняться без корректировок при наличии уважительной причины. Потом мне с криками звонит супервайзер Ксения и говорит „все, до свидания, сдавай форму, тебя уволили“», — рассказал отстраненный от работы курьер «Новой газете». «Это срыв смены. На вас компания потеряла деньги», — цитирует бывший курьер обвинение подрядчика. Молодой человек добавил, что пытался напрямую связаться с Delivery Club, чтобы попытаться разрешить конфликт напрямую, но супервайзер ему запретила это делать. Кроме того, он был оштрафован на 900 рублей за невыход на смену. В Delivery Club сообщили, что попросили компанию подрядчика провести проверку этой информации, отметив, что молодого человека не стимулировали брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день. «Мы также считаем его обстоятельства уважительными для прерывания уже запланированного слота», — ответили в компании-агрегаторе доставки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во Владивостоке уволили курьера сервиса доставки еды Delivery Club за то, что он не вышел на смену из-за подготовки к похоронам матери. Подрядчик ICL обвинил его в убытках компании. «Оператор мне сказал, что можно сняться без корректировок при наличии уважительной причины. Потом мне с криками звонит супервайзер Ксения и говорит „все, до свидания, сдавай форму, тебя уволили“», — рассказал отстраненный от работы курьер «Новой газете». «Это срыв смены. На вас компания потеряла деньги», — цитирует бывший курьер обвинение подрядчика. Молодой человек добавил, что пытался напрямую связаться с Delivery Club, чтобы попытаться разрешить конфликт напрямую, но супервайзер ему запретила это делать. Кроме того, он был оштрафован на 900 рублей за невыход на смену. В Delivery Club сообщили, что попросили компанию подрядчика провести проверку этой информации, отметив, что молодого человека не стимулировали брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день. «Мы также считаем его обстоятельства уважительными для прерывания уже запланированного слота», — ответили в компании-агрегаторе доставки.