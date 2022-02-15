Во Владивостоке уволили курьера сервиса доставки еды Delivery Club за то, что он не вышел на смену из-за подготовки к похоронам матери. Подрядчик ICL обвинил его в убытках компании.
«Оператор мне сказал, что можно сняться без корректировок при наличии уважительной причины. Потом мне с криками звонит супервайзер Ксения и говорит „все, до свидания, сдавай форму, тебя уволили“», — рассказал отстраненный от работы курьер «Новой газете».
«Это срыв смены. На вас компания потеряла деньги», — цитирует бывший курьер обвинение подрядчика. Молодой человек добавил, что пытался напрямую связаться с Delivery Club, чтобы попытаться разрешить конфликт напрямую, но супервайзер ему запретила это делать. Кроме того, он был оштрафован на 900 рублей за невыход на смену.
В Delivery Club сообщили, что попросили компанию подрядчика провести проверку этой информации, отметив, что молодого человека не стимулировали брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день. «Мы также считаем его обстоятельства уважительными для прерывания уже запланированного слота», — ответили в компании-агрегаторе доставки.
Во Владивостоке уволили курьера сервиса доставки еды Delivery Club за то, что он не вышел на смену из-за подготовки к похоронам матери. Подрядчик ICL обвинил его в убытках компании. «Оператор мне сказал, что можно сняться без корректировок при наличии уважительной причины. Потом мне с криками звонит супервайзер Ксения и говорит „все, до свидания, сдавай форму, тебя уволили“», — рассказал отстраненный от работы курьер «Новой газете». «Это срыв смены. На вас компания потеряла деньги», — цитирует бывший курьер обвинение подрядчика. Молодой человек добавил, что пытался напрямую связаться с Delivery Club, чтобы попытаться разрешить конфликт напрямую, но супервайзер ему запретила это делать. Кроме того, он был оштрафован на 900 рублей за невыход на смену. В Delivery Club сообщили, что попросили компанию подрядчика провести проверку этой информации, отметив, что молодого человека не стимулировали брать длинные слоты и выходить в неудобный для него день. «Мы также считаем его обстоятельства уважительными для прерывания уже запланированного слота», — ответили в компании-агрегаторе доставки.