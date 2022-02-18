Кремль отреагировал на слова Зеленского о гарантиях безопасности

18 февраля 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

В Кремле отреагировали на требование президента Украины Зеленского о гарантиях безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Требование гарантий безопасности — это то, к чему призывает Россия США и европейские страны. Они касаются безопасности всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о требовании украинского лидера Владимира Зеленского предоставить его стране такие гарантии в виде специального документа. «Нужны детали [того, о чем говорит Зеленский]. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы [Россия] как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот самый тезис, который [глава МИД РФ Сергей] Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и в Европе», — сообщил Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходим некий глобальный документ с гарантиями безопасности для его страны. Этот документ, по его словам, должны подписать в том числе Россия и США. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Требование гарантий безопасности — это то, к чему призывает Россия США и европейские страны. Они касаются безопасности всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о требовании украинского лидера Владимира Зеленского предоставить его стране такие гарантии в виде специального документа. «Нужны детали [того, о чем говорит Зеленский]. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы [Россия] как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот самый тезис, который [глава МИД РФ Сергей] Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и в Европе», — сообщил Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходим некий глобальный документ с гарантиями безопасности для его страны. Этот документ, по его словам, должны подписать в том числе Россия и США.