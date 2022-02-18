Кремль отреагировал на слова Зеленского о гарантиях безопасности

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Премия Русского Географического Общества. Москва, песков дмитрий
В Кремле отреагировали на требование президента Украины Зеленского о гарантиях безопасности Фото:

Требование гарантий безопасности — это то, к чему призывает Россия США и европейские страны. Они касаются безопасности всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о требовании украинского лидера Владимира Зеленского предоставить его стране такие гарантии в виде специального документа.

«Нужны детали [того, о чем говорит Зеленский]. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы [Россия] как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот самый тезис, который [глава МИД РФ Сергей] Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и в Европе», — сообщил Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходим некий глобальный документ с гарантиями безопасности для его страны. Этот документ, по его словам, должны подписать в том числе Россия и США.

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Требование гарантий безопасности — это то, к чему призывает Россия США и европейские страны. Они касаются безопасности всех, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о требовании украинского лидера Владимира Зеленского предоставить его стране такие гарантии в виде специального документа. «Нужны детали [того, о чем говорит Зеленский]. Понятно, что обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех. Мы [Россия] как раз и говорим о неделимости безопасности. Поэтому, обсуждая общую безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятых стран. Это тот самый тезис, который мы отстаиваем, и тот самый тезис, который [глава МИД РФ Сергей] Лавров подробно разъяснил своим коллегам в США и в Европе», — сообщил Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходим некий глобальный документ с гарантиями безопасности для его страны. Этот документ, по его словам, должны подписать в том числе Россия и США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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