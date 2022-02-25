ТАСС: Италия отказалась от «Спутника V»

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Центр им. Гамалеи поставлял «Спутник V» в Лацио с 13 апреля 2021 года. Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти итальянской столичной области Лацио приостановили сотрудничество с с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи по российской вакцине «Спутник V». Решение принято на фоне военной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой министра здравоохранения области Алессио Д’Амато.

«Мы приостанавливаем сотрудничество по „Спутнику“, потому что наука должна быть на службе мира, а не войны, как сказал Папа Римский», — приводит ТАСС слова французского министра. Лацио сотрудничала с центром им. Гамалеи с 13 апреля 2021 года.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации.

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Власти итальянской столичной области Лацио приостановили сотрудничество с с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи по российской вакцине «Спутник V». Решение принято на фоне военной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой министра здравоохранения области Алессио Д’Амато. «Мы приостанавливаем сотрудничество по „Спутнику“, потому что наука должна быть на службе мира, а не войны, как сказал Папа Римский», — приводит ТАСС слова французского министра. Лацио сотрудничала с центром им. Гамалеи с 13 апреля 2021 года. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что решил провести военную операцию на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на территории страны. Великобритания вместе с США ввели санкции против ВТБ. МОК выступил за отмену всех соревнований в РФ и Белоруссии. Финская телерадиовещательная корпорации YLE призвала исключить Россию из музыкального конкурса «Евровидение». В Совете Европе было принято решение исключить Россию из состава организации.
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