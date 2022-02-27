Пленный солдат ВСУ обратился к народу Украины. «Нас просто сдали»

27 февраля 2022 в 17:24 Размер текста - 17 +

Пленный украинский военный заявил, что им не нужны посмертные награды Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленный командир взвода минометный батареи 88 батальона морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Молотков обратился к гражданам своей страны. Он заявил, что правительство не поддерживало военных. «Граждане Украины, нам многие годы вешали лапшу, я в этом убедился. Когда нас похоронили, когда мы еще живы, дали посмертно награды, которые нафиг не нужны, то у меня просто других слов нет. Нас просто сдали, поддержки никакой. Обещали эвакуацию, ее тоже не было, хотя была возможность эвакуировать. Наше правительство решило, что 82 человека — маленькие потери», — сказал Александр Молотков, обращение опубликовано в telegram-канале ВГТРК «Смотри». Россия начала на Украине спецоперацию для демилитаризации и денацификации, передает «Царьград». Войска РФ наступают по всем направлениям, заявляли в Минобороны. Также российские военные вошли в Мелитополь на юге Украине. ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганской народной республике. Пострадали мирные жители, сообщили в Народной милиции республики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пленный командир взвода минометный батареи 88 батальона морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Молотков обратился к гражданам своей страны. Он заявил, что правительство не поддерживало военных. «Граждане Украины, нам многие годы вешали лапшу, я в этом убедился. Когда нас похоронили, когда мы еще живы, дали посмертно награды, которые нафиг не нужны, то у меня просто других слов нет. Нас просто сдали, поддержки никакой. Обещали эвакуацию, ее тоже не было, хотя была возможность эвакуировать. Наше правительство решило, что 82 человека — маленькие потери», — сказал Александр Молотков, обращение опубликовано в telegram-канале ВГТРК «Смотри». Россия начала на Украине спецоперацию для демилитаризации и денацификации, передает «Царьград». Войска РФ наступают по всем направлениям, заявляли в Минобороны. Также российские военные вошли в Мелитополь на юге Украине. ВСУ нанесли ракетный удар по нефтебазе в Луганской народной республике. Пострадали мирные жители, сообщили в Народной милиции республики.