08 марта 2022

В США заявили, что «Северный поток-2» мертв и не возродится. «Груда металла на дне моря»

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«Северный поток — 2» не возродится, заявила Нуланд Фото:
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«Северный поток — 2»

Российский газопровод «Северный поток — 2» закончил свое существование как проект и практически не имеет шансов на восстановление. Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе.

«Я думаю, что „Северный поток — 2“ сейчас мертв… Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — передает слова Нуланд РИА «Новости».

Ранее в Швейцарии заявили, что компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций США и должна подать заявление о банкротстве. 106 сотрудников компании были уволены.

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Российский газопровод «Северный поток — 2» закончил свое существование как проект и практически не имеет шансов на восстановление. Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе. «Я думаю, что „Северный поток — 2“ сейчас мертв… Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — передает слова Нуланд РИА «Новости». Ранее в Швейцарии заявили, что компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций США и должна подать заявление о банкротстве. 106 сотрудников компании были уволены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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