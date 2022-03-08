Российский газопровод «Северный поток — 2» закончил свое существование как проект и практически не имеет шансов на восстановление. Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе.
«Я думаю, что „Северный поток — 2“ сейчас мертв… Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — передает слова Нуланд РИА «Новости».
Ранее в Швейцарии заявили, что компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций США и должна подать заявление о банкротстве. 106 сотрудников компании были уволены.
Российский газопровод «Северный поток — 2» закончил свое существование как проект и практически не имеет шансов на восстановление. Такое мнение высказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в конгрессе. «Я думаю, что „Северный поток — 2“ сейчас мертв… Это груда металла на дне моря. Я не думаю, что он когда-либо возродится», — передает слова Нуланд РИА «Новости». Ранее в Швейцарии заявили, что компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG стала неплатежеспособной из-за санкций США и должна подать заявление о банкротстве. 106 сотрудников компании были уволены.