Власти хотят ввести внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ

10 марта 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Минэкономразвития (МЭР) РФ выступило с инициативой ввести внешнее управление в компаниях, которые ушли из России и находятся во владении иностранцев минимум на 25%. В ведомстве заявили, что правительство сохранит рабочие места в зарубежных компаниях, приостановивших свою деятельность в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МЭР. «В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам. <…> Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ», — проинформировали в пресс-службе. В МЭР заверили, что власти РФ намерены сохранить рабочие места для сотрудников иностранных компаний, временно прекративших деятельность на территории России. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. McDonald’s приостановит работу в России. Все кофейни Starbucks на территории РФ временно закрылись.