В Кремле не стали раскрывать судьбу Дворковича после увольнения

18 марта 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

Аркадий Дворкович будет сам решать свою судьбу после ухода с поста главы фонда «Сколково». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я оставлю это без комментариев. Это решать банку и самому Дворковичу», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее Аркадий Дворкович дал интервью американскому журналу Mother Jones, в котором раскритиковал специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал немедленно уволить чиновника. В Кремле отказались комментировать возможное увольнение. Сегодня Дворкович подал в отставку с поста директора фонда «Сколково». Чиновник также является президентом международной шахматной федерации FIDE.