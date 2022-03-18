В Кремле не стали раскрывать судьбу Дворковича после увольнения

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Пресс-конференция ФИДЕ. Екатеринбург, дворкович аркадий
Аркадий Дворкович будет сам принимать решение о дальнейшей карьере Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аркадий Дворкович будет сам решать свою судьбу после ухода с поста главы фонда «Сколково». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я оставлю это без комментариев. Это решать банку и самому Дворковичу», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU.

Ранее Аркадий Дворкович дал интервью американскому журналу Mother Jones, в котором раскритиковал специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал немедленно уволить чиновника. В Кремле отказались комментировать возможное увольнение. Сегодня Дворкович подал в отставку с поста директора фонда «Сколково». Чиновник также является президентом международной шахматной федерации FIDE.

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Аркадий Дворкович будет сам решать свою судьбу после ухода с поста главы фонда «Сколково». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я оставлю это без комментариев. Это решать банку и самому Дворковичу», — ответил Песков на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее Аркадий Дворкович дал интервью американскому журналу Mother Jones, в котором раскритиковал специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. После этого секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал немедленно уволить чиновника. В Кремле отказались комментировать возможное увольнение. Сегодня Дворкович подал в отставку с поста директора фонда «Сколково». Чиновник также является президентом международной шахматной федерации FIDE.
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