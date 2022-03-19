Захарова обратила внимание на бывшего члена правительства РФ. «Свои доллары получал не в кассе МИДа»

19 марта 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Мария Захарова намекнула на подозрительные связи бывшего члена российского правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула на подозрительные бизнес-связи бывшего члена российского правительства Андрея Козырева. Об этом госслужащая написала в telegram-канале, осудив американское правительство за «доносительство и стукачество». «В последнее время член бывшего российского правительства Андрей Козырев довольно часто появляется в эфире западных СМИ. Не хотят ли органы американской публичной власти, ответственные за противодействие коррупции и борьбу со взяточничеством, поинтересоваться источником доходов этого проживающего в США гражданина, а также всеми его контактами и бизнес-связями? Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа», — написала Захарова, иронизируя над призывом Вашингтона к своим гражданам сообщать обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием правительства РФ» за материальное вознаграждение. Ранее Мария Захарова раскритиковала украинское правительство, назвав возбуждение уголовного дела против себя на Украине «сюрреализмом киевского режима», так как в этот же день в Донецке из-за падения ракеты «Точка-У» погибли мирные жители. 15 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Захаровой и военного руководства России. Вооруженные силы России с 24 февраля 2022 года проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова намекнула на подозрительные бизнес-связи бывшего члена российского правительства Андрея Козырева. Об этом госслужащая написала в telegram-канале, осудив американское правительство за «доносительство и стукачество». «В последнее время член бывшего российского правительства Андрей Козырев довольно часто появляется в эфире западных СМИ. Не хотят ли органы американской публичной власти, ответственные за противодействие коррупции и борьбу со взяточничеством, поинтересоваться источником доходов этого проживающего в США гражданина, а также всеми его контактами и бизнес-связями? Есть сведения, что свои доллары он получал не в кассе МИДа», — написала Захарова, иронизируя над призывом Вашингтона к своим гражданам сообщать обо всех средствах, «полученных в результате коррупционных действий с участием правительства РФ» за материальное вознаграждение. Ранее Мария Захарова раскритиковала украинское правительство, назвав возбуждение уголовного дела против себя на Украине «сюрреализмом киевского режима», так как в этот же день в Донецке из-за падения ракеты «Точка-У» погибли мирные жители. 15 марта генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Захаровой и военного руководства России. Вооруженные силы России с 24 февраля 2022 года проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.