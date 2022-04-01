Россия планирует снять ограничение на полеты в десятки стран

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Город. Пермь, самолет авиакомпании россия, ил-96
РФ может снять ограничения на полеты в 40 стран Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Оперштаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полеты между Россией с 40 странами. Об этом сообщил источник в Минтрансе.

«На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — цитирует ТАСС источника в Минтрансе РФ. Информацию подтвердили два источника в авиаотрасли и собеседник одной из крупнейших авиакомпаний.

Ограничения на полеты между странами вводили на фоне пандемии коронавируса. В начале марта в Росавиации разрешили на взаимной основе полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полеты между Россией с 40 странами. Об этом сообщил источник в Минтрансе. «На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — цитирует ТАСС источника в Минтрансе РФ. Информацию подтвердили два источника в авиаотрасли и собеседник одной из крупнейших авиакомпаний. Ограничения на полеты между странами вводили на фоне пандемии коронавируса. В начале марта в Росавиации разрешили на взаимной основе полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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