Россия планирует снять ограничение на полеты в десятки стран

Оперштаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полеты между Россией с 40 странами. Об этом сообщил источник в Минтрансе.
«На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — цитирует ТАСС источника в Минтрансе РФ. Информацию подтвердили два источника в авиаотрасли и собеседник одной из крупнейших авиакомпаний.
Ограничения на полеты между странами вводили на фоне пандемии коронавируса. В начале марта в Росавиации разрешили на взаимной основе полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полеты между Россией с 40 странами. Об этом сообщил источник в Минтрансе. «На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — цитирует ТАСС источника в Минтрансе РФ. Информацию подтвердили два источника в авиаотрасли и собеседник одной из крупнейших авиакомпаний. Ограничения на полеты между странами вводили на фоне пандемии коронавируса. В начале марта в Росавиации разрешили на взаимной основе полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.