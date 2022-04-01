Россия планирует снять ограничение на полеты в десятки стран

01 апреля 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

РФ может снять ограничения на полеты в 40 стран Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Оперштаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полеты между Россией с 40 странами. Об этом сообщил источник в Минтрансе. «На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — цитирует ТАСС источника в Минтрансе РФ. Информацию подтвердили два источника в авиаотрасли и собеседник одной из крупнейших авиакомпаний. Ограничения на полеты между странами вводили на фоне пандемии коронавируса. В начале марта в Росавиации разрешили на взаимной основе полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом может в ближайшее время снять ограничения на полеты между Россией с 40 странами. Об этом сообщил источник в Минтрансе. «На последнем заседании оперштаба было принято решение снять ограничения на полеты в порядка 40 стран», — цитирует ТАСС источника в Минтрансе РФ. Информацию подтвердили два источника в авиаотрасли и собеседник одной из крупнейших авиакомпаний. Ограничения на полеты между странами вводили на фоне пандемии коронавируса. В начале марта в Росавиации разрешили на взаимной основе полеты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран.