В Минздраве РФ сообщили о состоянии пострадавших под Брянском

Два человека в тяжелом состоянии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Четыре человека, которые пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Климово Брянской области, находятся на стационарном лечении. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«Из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека. Мальчик 2020 года рождения, получивший проникающее ранение головы, проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава России в Москве», — сообщил Кузнецов, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Женщина 1948 года рождения с травматической ампутацией голени в стабильно тяжелом состоянии. Ее дистанционно консультируют специалисты федеральных центров Минздрава, отметил помощник министра.

Вооруженные силы Украины обстреляли погранпункт в селе Климово, сообщали в региональном ФСБ. Информацию подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В результате оказались повреждены около 100 домов. Ранее в Брянской области возросло число пострадавших. Сообщалось, что ранены восемь человек, шесть из которых госпитализировали.

Обстрелы со стороны ВСУ связаны со спецоперацией России на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что там проводят демилитаризацию и денацификацию.